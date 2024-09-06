«Потолки сыпятся, пол в дырах, ободранные стены»: депутат Госдумы обратился к Генпрокурору из-за ужасающих условий в студенческих общежитиях Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой Свердловского областного отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) Brisper5 сентября зампред Комитета Госдумы по молодёжной политике, депутат фракции КПРФ Владимир Исаков обратился к Генпрокурору России Игорю Краснову из-за неудовлетворительных условий проживания екатеринбургских студентов в общежитиях колледжей.
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