Запутанные фотоны впервые передали по обычной интернет-сети

Исследование провела группа учёных под руководством Према Кумара из Северо-Западного университета. Им удалось передать один из запутанных фотонов по 24,4-километровому оптическому волокну от кампуса университета в Эванстоне до центра Чикаго, пока по тому же кабелю проходили высокоскоростные телекоммуникационные данные.