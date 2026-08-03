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Запутанные фотоны впервые передали по обычной интернет-сети

Запутанные фотоны впервые передали по обычной интернет-сети

Исследование провела группа учёных под руководством Према Кумара из Северо-Западного университета. Им удалось передать один из запутанных фотонов по 24,4-километровому оптическому волокну от кампуса университета в Эванстоне до центра Чикаго, пока по тому же кабелю проходили высокоскоростные телекоммуникационные данные.

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