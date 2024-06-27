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«Спартак» заплатит «Бетису» 1,4+0,5 млн евро за Виллиана Жозе (Иван Карпов)

«Спартак» заплатит «Бетису» 1,4+0,5 млн евро за Виллиана Жозе (Иван Карпов)

Ранее стало известно, что бразильский нападающий станет игроком московской команды к понедельнику.  Фабрицио Романо сообщал, что красно-белые заплатят «Бетису» 3 миллиона евро с учетом бонусов за игрока.

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