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Пакт Байдена-Меркель ставит крест на украинской газотранспортной системе

Пакт Байдена-Меркель ставит крест на украинской газотранспортной системе

Накануне своего очередного дня рождения фрау Меркель с официальным визитом посетила Вашингтон. Данный визит был примечателен не только тем, что состоялся за 2 дня до ее 67-летия, а и тем, что стал последней ее официальной поездкой в США в качестве федерального канцлера.

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