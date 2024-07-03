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Много вопросов в истории с генералом Татьяной Шевцовой

Много вопросов в истории с генералом Татьяной Шевцовой

Ах, какая же занимательная история разворачивается вокруг нашей доблестной генеральши Татьяны Шевцовой! Эта дама, видимо, решила, что ей мало было скромных 12 миллионов рублей в год (согласно официальным декларациям за 2018г), и решила подзаработать на стороне.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
А почему молчит Шойгу? Он ничего не знал?
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8 час.
владимир лохов
все он знал это его бабы кому он раздавал пагоны и я так думаю и Путин знал но как всегда пустил все на самотек потому что с ними тоже делятся
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7 час.

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