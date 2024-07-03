Много вопросов в истории с генералом Татьяной Шевцовой

Ах, какая же занимательная история разворачивается вокруг нашей доблестной генеральши Татьяны Шевцовой! Эта дама, видимо, решила, что ей мало было скромных 12 миллионов рублей в год (согласно официальным декларациям за 2018г), и решила подзаработать на стороне.
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