Однажды я шел по местным магазинам, делая покупки, и вдруг я заметил,как Кассирша разговаривает с мальчиком не больше 5 или 6 лет.
Выбор за тобой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Однажды я шел по местным магазинам, делая покупки, и вдруг я заметил,как Кассирша разговаривает с мальчиком не больше 5 или 6 лет.
Свежие комментарии