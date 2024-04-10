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Выбор за тобой

Выбор за тобой

Однажды я шел по местным магазинам, делая покупки, и вдруг я заметил,как Кассирша разговаривает с мальчиком не больше 5 или 6 лет.

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