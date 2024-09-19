В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за угрозы урожаю

Аномально обильные осадки вызвали прорастание зерна на неубранных полях в Красноярском крае. В связи с угрозой урожаю власти региона ввели режим ЧС, сообщил первый вице-губернатор края Сергей Пономаренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии