В Барнауле отключат светофоры на оживлённых перекрёстках 14 марта Причина отключения - плановый ремонт сетей электроснабжения В Барнауле 14 марта временно не будут работать несколько светофоров, сообщает мэрия.
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