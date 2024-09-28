Удары западным оружием по территории России: «Окрошка по-киевски» или «Иранское возмездие»

По пути эскалации Одной из наиболее обсуждаемых тем последнего времени стала возможность получения Украиной разрешения от стран Запада на нанесение ударов поставленными ими высокоточными крылатыми ракетами (КР) и оперативно-тактическими ракетами (ОТР) по старой территории России.