Удары западным оружием по территории России: «Окрошка по-киевски» или «Иранское возмездие»

По пути эскалации Одной из наиболее обсуждаемых тем последнего времени стала возможность получения Украиной разрешения от стран Запада на нанесение ударов поставленными ими высокоточными крылатыми ракетами (КР) и оперативно-тактическими ракетами (ОТР) по старой территории России.
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