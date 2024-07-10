Чем в Екатеринбурге займется экс-футболист сборной РФ, которого везут миллиардеры

«Урал» проведет в Екатеринбурге второй фестиваль URAL FOOTBALL FEST. На нем ожидаются звезды, одна из них — экс-футболист уральского клуба и сборной России Роман Павлюченко, который проведет встречу с фанатами и сделает с каждым фото.
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