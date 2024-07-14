«У Льюиса есть всё, чтобы быть на вершине» — отец Хэмилтона

«У Льюиса есть всё, чтобы быть на вершине» — отец ХэмилтонаMercedesОтца семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона Энтони спросили о том, как отсутствие побед на протяжении двух с половиной лет повлияло на уверенность его сына.