«У Льюиса есть всё, чтобы быть на вершине» — отец Хэмилтона

«У Льюиса есть всё, чтобы быть на вершине» — отец ХэмилтонаMercedesОтца семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона Энтони спросили о том, как отсутствие побед на протяжении двух с половиной лет повлияло на уверенность его сына.
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