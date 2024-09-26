«Гиацинт-Б» уничтожила склад ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.
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