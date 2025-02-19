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Царьград

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В Польше разгорелся скандал с вывезенной с Украины подбитой военной техникой

В Польше разгорелся скандал с вывезенной с Украины подбитой военной техникой

Власти Польши возили по всей стране подбитую военную технику, привезенную с Украины, но не извлекли боеприпасы и гранаты, которые могли в любой момент взорваться.

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