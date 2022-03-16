Впервые за 60 лет в НБА два дня подряд игроки набирают 60 очков за матч

В понедельник, 14 марта, центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс установил новый рекорд клуба по набранным очкам в одном матче, набрав 60 очков в победной встрече с «Сан-Антонио» (149:139).
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