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Мировое обозрение

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Война вместо детских денег. Мерц бросил вызов социальной политике Германии

Война вместо детских денег. Мерц бросил вызов социальной политике Германии

Германия официально переводит оборону в разряд безусловных приоритетов бюджета. Канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что безопасность больше не может конкурировать с социальными программами за финансирование — на кону, по его словам, стоят свобода и сам мир в Европе.

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