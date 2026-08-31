Война вместо детских денег. Мерц бросил вызов социальной политике Германии

Германия официально переводит оборону в разряд безусловных приоритетов бюджета. Канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что безопасность больше не может конкурировать с социальными программами за финансирование — на кону, по его словам, стоят свобода и сам мир в Европе.
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