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День, когда Россия стала Империей

День, когда Россия стала Империей

  Вчера была очередная дата превращения нашего Отечества в официальную Империю, напоминала мордорская ватница Наталия Осипова: 2 ноября 1721 года Россия стала империей.

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Комментарии
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игорь petroff
вася, тише будь.
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2 д.
Алексей Горшков
Что касается ПроЕБалтики - действительно, в некоем СНОБИЗМЕ,присущем населению (не только руководству) &quot;Трибалтийских вымиратов&quot; ВИНОВАТЫ МЫ САМИ !!! Собственными руками лепили из их республик &quot;витрину СССР&quot;,воспитывая &quot;образцовых&quot; людей,забыв о том,что ранее они ПОД новгородцами были,которые их называли не иначе,как &quot;чухной немытой&quot;,затем они были ПОД Ливонским орденом,и немцы их даже в города, архитектурой которых прОЕБалты так гордятся,хотя к ней не имеют НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - от силы на строительстве были подсобными &quot;Джамшутами&quot; - не пускали, затем наш Пётр I КУПИЛ их,как нагрузку к прибалтийским землям,буквально КАК СКОТ !!! Так что ни новгородцы,не досоветские россияне - как жители СССР в рот им не смотрели - а вот при Советской власти прибалты и возомнили про себя невесть что! И в мигрантском вопросе виноваты не &quot;Равшаны&quot; с &quot;Джамшутами&quot;,а заинтересованные в их ДЕШЁВОМ, практически РАБСКОМ труде разновсяческие НАШИ &quot;нащальника-ма&quot;! Надо ПЕРЕСМАТРИВАТЬ &quot;Закон о гражданстве&quot; и не раздавать российское гражданство направо-налево! Причём - мало,кто замечает,что оно выдаётся крайне ОДНОСТОРОННЕ - в пользу олигархов и нечистоплотных чиновников, а НЕ ГОСУДАРСТВА !!! По-моему - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших &quot;богатеньких буратинок&quot; - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ &quot;НЕ ХОЧУ&quot;,а разновсяческим &quot;Равшанам&quot; и &quot;Джамшутам&quot; (да ещё и их родственникам) - практически АВТОМАТИЧЕСКИ !!! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: &quot;Нехватка рабочих рук&quot;! Нас &quot;лечат&quot; сказками,будто &quot;местные на низкооплачиваемую работу не пойдут&quot;! Я вижу здесь просто ЛОББИЗМ наших &quot;нащяльника-ма&quot;: труд мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на &quot;откаты&quot; нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: &quot;Кто девушку ужинает - тот её и танцует&quot;! А вот в отношении беспорядков в Дагестане у меня особое,довольно необычное мнение. На истфаке универа,где я учился,в ментовке где я работал - я привык ВЕРИТЬ ФАКТАМ !!! А они такие: жертв и сильных увечий НЕТ, кровавая провокация в Махачкале с многочисленными жертвами из-за быстрых и грамотных действий российских силовиков не удалась. Беглый депутат Илья Пономарёв удачно собрал в одном месте, в аэропорту, весь актив ваххабитской сети, курируемой МИ-6. Получается - ТРЕНИРОВАЛИСЬ-ТО НАШИ !!! После этих событий я вообще стал думать - НЕ НАШ ЛИ Пономарёв &quot;засланец&quot;,типа Штирлица?
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ВСЕХ  -  НАХН!!!
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