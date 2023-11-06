День, когда Россия стала Империей

Алексей Горшков

Что касается ПроЕБалтики - действительно, в некоем СНОБИЗМЕ,присущем населению (не только руководству) "Трибалтийских вымиратов" ВИНОВАТЫ МЫ САМИ !!! Собственными руками лепили из их республик "витрину СССР",воспитывая "образцовых" людей,забыв о том,что ранее они ПОД новгородцами были,которые их называли не иначе,как "чухной немытой",затем они были ПОД Ливонским орденом,и немцы их даже в города, архитектурой которых прОЕБалты так гордятся,хотя к ней не имеют НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - от силы на строительстве были подсобными "Джамшутами" - не пускали, затем наш Пётр I КУПИЛ их,как нагрузку к прибалтийским землям,буквально КАК СКОТ !!! Так что ни новгородцы,не досоветские россияне - как жители СССР в рот им не смотрели - а вот при Советской власти прибалты и возомнили про себя невесть что! И в мигрантском вопросе виноваты не "Равшаны" с "Джамшутами",а заинтересованные в их ДЕШЁВОМ, практически РАБСКОМ труде разновсяческие НАШИ "нащальника-ма"! Надо ПЕРЕСМАТРИВАТЬ "Закон о гражданстве" и не раздавать российское гражданство направо-налево! Причём - мало,кто замечает,что оно выдаётся крайне ОДНОСТОРОННЕ - в пользу олигархов и нечистоплотных чиновников, а НЕ ГОСУДАРСТВА !!! По-моему - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших "богатеньких буратинок" - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ "НЕ ХОЧУ",а разновсяческим "Равшанам" и "Джамшутам" (да ещё и их родственникам) - практически АВТОМАТИЧЕСКИ !!! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: "Нехватка рабочих рук"! Нас "лечат" сказками,будто "местные на низкооплачиваемую работу не пойдут"! Я вижу здесь просто ЛОББИЗМ наших "нащяльника-ма": труд мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на "откаты" нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: "Кто девушку ужинает - тот её и танцует"! А вот в отношении беспорядков в Дагестане у меня особое,довольно необычное мнение. На истфаке универа,где я учился,в ментовке где я работал - я привык ВЕРИТЬ ФАКТАМ !!! А они такие: жертв и сильных увечий НЕТ, кровавая провокация в Махачкале с многочисленными жертвами из-за быстрых и грамотных действий российских силовиков не удалась. Беглый депутат Илья Пономарёв удачно собрал в одном месте, в аэропорту, весь актив ваххабитской сети, курируемой МИ-6. Получается - ТРЕНИРОВАЛИСЬ-ТО НАШИ !!! После этих событий я вообще стал думать - НЕ НАШ ЛИ Пономарёв "засланец",типа Штирлица?