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Аргументы недели

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«Гаражная распродажа» от Евросоюза: почему Украине предлагают передать просроченные ракеты ПВО

«Гаражная распродажа» от Евросоюза: почему Украине предлагают передать просроченные ракеты ПВО

Очередное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о готовности передать Украине ракеты-перехватчики с истекающим или уже истекшим сроком годности окончательно расставило все точки над «i» в вопросе реальной ценности западной военной помощи.

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