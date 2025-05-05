Путин пресек атаки элит на Собянина

Президент РФ Владимир Путин защитил мэра Москвы Сергея Собянина от очередных атак элит. Встречей в Кремле Путин показал, что Собянин остается в его команде, и что он не разделяет нападок на градоначальника, объяснил URA.
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