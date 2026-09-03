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ТАСС

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Замкомандира Полищук: расчет ЗРК С-300В4 "Центра" сбил 28 целей

Замкомандира Полищук: расчет ЗРК С-300В4 "Центра" сбил 28 целей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300В4 Центральной группировки войск успешно поразил 28 воздушных целей противника, в том числе четыре носителя, на добропольском направлении СВО.

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