Замкомандира Полищук: расчет ЗРК С-300В4 "Центра" сбил 28 целей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300В4 Центральной группировки войск успешно поразил 28 воздушных целей противника, в том числе четыре носителя, на добропольском направлении СВО.
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