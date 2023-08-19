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    https://ledjournal.info/shemy/shema-svetodiodnoj-lampy-na-220-v.htmlКак выбрать качес...
  • Igor Shumarin
    Помимо светодиодов в лампочке есть ещё куча радиодеталей, трансформатор, транзисторы, выпрямительные диоды и даже мик...Как выбрать качес...

Как выбрать качественную лампочку прямо в магазине. Делюсь простой хитростью

Как выбрать качественную лампочку прямо в магазине. Делюсь простой хитростью

Светодиодные лампочки сейчас установлены в каждом доме, экономичные, яркие и самое главное долговечные источники света.

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Комментарии
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Igor Shumarin
Помимо светодиодов в лампочке есть ещё куча радиодеталей, трансформатор, транзисторы, выпрямительные диоды и даже микросхемы... Это инвертор или простой блок питания?
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10 час.
Владимир Скафтымов
https://ledjournal.info/shemy/shema-svetodiodnoj-lampy-na-220-v.html
Подробная схема светодиодной лампы на 220В
ledjournal.info
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7 час.

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