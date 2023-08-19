Как выбрать качественную лампочку прямо в магазине. Делюсь простой хитростью

Квартира, дом, дачаАвто-мотоПодписатьсяКак выбрать качественную лампочку прямо в магазине. Делюсь простой хитростьюСветодиодные лампочки сейчас установлены в каждом доме, экономичные, яркие и самое главное долговечные источники света.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииIgor ShumarinПомимо светодиодов в лампочке есть ещё куча радиодеталей, трансформатор, транзисторы, выпрямительные диоды и даже микросхемы... Это инвертор или простой блок питания?Ответить10 час.Владимир Скафтымовhttps://ledjournal.info/shemy/shema-svetodiodnoj-lampy-na-220-v.htmlПодробная схема светодиодной лампы на 220Вledjournal.infoОтветить7 час.
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