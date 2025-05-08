Наш дедушка Грымзин Иван Павлович, 7.10.1925-24.03.2003. ✨Иван Павлович Грымзин совсем юным 17 летним мальчишкой, «не окончив 10-й класс ввиду призыва 26.
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Наш дедушка Грымзин Иван Павлович, 7.10.1925-24.03.2003. ✨Иван Павлович Грымзин совсем юным 17 летним мальчишкой, «не окончив 10-й класс ввиду призыва 26.