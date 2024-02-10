Ловушки и аферы перекупов

Встречали ли вы когда-нибудь Audi Q5 с заявленным в объявлении пробегом 40 000 километров, который по факту проехал 400 000? И знаете ли, как выявить такой автомобиль? Герой этого выпуска Кирилл Чернов, известный как Авторевизорро, такую машину встречал.
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