Ловушки и аферы перекупов

Встречали ли вы когда-нибудь Audi Q5 с заявленным в объявлении пробегом 40 000 километров, который по факту проехал 400 000? И знаете ли, как выявить такой автомобиль? Герой этого выпуска Кирилл Чернов, известный как Авторевизорро, такую машину встречал.