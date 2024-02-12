Аналитик раскритиковал слова мэра Львова о высыпавших украинское зерно фермерах

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов раскритиковал в беседе с RT заявление мэра Львова Андрея Садового, который назвал «пророссийскими провокаторами» польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков на границе.
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