Подозреваемого в подрыве генерала Российской армии привезли на место преступления

Гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в подрыве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, привезли на место преступления.
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