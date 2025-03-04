PNAS Nexus: смарт-часы способны выявлять заражение ОРВИ до первых симптомов

Международная группа ученых из Финляндии и США выяснила, что обычные "умные" часы могут стать мощным инструментом для раннего выявления респираторных вирусных инфекций, включая простуду, грипп и COVID-19.
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