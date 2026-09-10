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Большинство барнаульцев поддерживают строительство новых АЭС в России

Большинство барнаульцев поддерживают строительство новых АЭС в России

Это показал опрос среди жителей города Жители Барнаула ответили, считают ли они атомную энергетику безопасной и как относятся к строительству новых АЭС в России.

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