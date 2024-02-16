К приезду Путина в Челябинске выключили трубы: не говорите, что воздух не может быть чистым

16 февраля в миллионном городе ждут главу города. Небо над Челябинском удивительно чистое. А завтра нас опять будут травить?По просьбам журналистов "Царьграда" челябинцы сделали несколько панорамным снимков районов, небо над которыми обычно затянуто пеленой смога.