Applied Materials подозревается в нарушении экспортных ограничений на поставку обо...

Applied Materials подозревается в нарушении экспортных ограничений на поставку оборудования в КитайАмериканский поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials обязан подчиняться экспортным ограничениям США в адрес Китая, но компания стала фигурантом расследования.
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