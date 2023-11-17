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Applied Materials подозревается в нарушении экспортных ограничений на поставку обо...

Applied Materials подозревается в нарушении экспортных ограничений на поставку обо...

Applied Materials подозревается в нарушении экспортных ограничений на поставку оборудования в КитайАмериканский поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials обязан подчиняться экспортным ограничениям США в адрес Китая, но компания стала фигурантом расследования.

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