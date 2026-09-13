«Барселона» сокрушит новичка, «Реал» использует блицкриг, «Атлетико» опять хлебнет проблем. Экспресс на Ла Лигу

В Испании не отдыхают посреди недели.Даже дня отдыха на нашлось между пятым и шестым турами Ла Лиги: в понедельник «Вильярреал» закрывает пятый, во вторник «Реал», «Райо» и «Валенсия» стартуют шестой.
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