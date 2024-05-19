Смерть разоблачителя компании «Боинг» назвали самоубийством: «Никто не может поверить»

Американский разоблачитель корпорации Boeing Джон Барнетт покончил с собой, согласно опубликованному в пятницу полицейскому отчету, что положило конец расследованию шокирующей смерти давнего сотрудника, который выразил обеспокоенность по поводу безопасности и производственных стандартов ….