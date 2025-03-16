В стиле милитари: ЕС стал основной проблемой для урегулирования конфликта на Украине

Европейские страны превратились в главную проблему для достижения мира на Украине. На фоне активизации контактов Москвы и Вашингтона по этому вопросу ЕС встает на путь активной милитаризации, заявили «Известиям» в постпредстве РФ при ОБСЕ.
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