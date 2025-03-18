Рязанский музыкант Антон Миронов: о музыке, смысле и будущем России

Антон Миронов - рязанский музыкант, поющий о войне, мире и глубине русской души. В сегодняшнем интервью «Рязанским новостям» Миронов рассказывает об истории, стоящей за его песнями, о его стремлении создавать музыку, соответствующую русскому духу, и о важности поддержки тех, кто служит своей стране.
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