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Женский онлайн журнал WOMENZINE.RU

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СДВГ: что это, симптомы, причины. Откройте для себя эффективные варианты лечения и добавок

СДВГ: что это, симптомы, причины. Откройте для себя эффективные варианты лечения и добавок

Child having difficulty controlling behavior, worried mother and psychologist WomenzineВы когда-нибудь испытывали чувство беспокойства, трудности с концентрацией внимания или дезорганизацию? Если да, то у вас может быть СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности.

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