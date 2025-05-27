СДВГ: что это, симптомы, причины. Откройте для себя эффективные варианты лечения и добавок

Child having difficulty controlling behavior, worried mother and psychologist WomenzineВы когда-нибудь испытывали чувство беспокойства, трудности с концентрацией внимания или дезорганизацию? Если да, то у вас может быть СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности.
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