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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гол защитника «Динамо» Дасы принес Израилю победу над Эстонией – 2:1

Защитник сборной Израиля Эли Даса забил победный гол в матче 1-го тура отбора ЧМ-2026 с Эстонией (2:1).

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