Роспотребнадзор: онлайн-торговля в ЯНАО растет рекордными темпами

В ЯНАО рынок интернет-продаж растет быстрее, чем в других регионах России. В традиционной рознице жители округа предпочитают покупку продуктов и крупногабаритных или премиальных товаров — стройматериалов, мебели, ювелирных изделий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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