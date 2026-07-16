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Север Пресс

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Роспотребнадзор: онлайн-торговля в ЯНАО растет рекордными темпами

Роспотребнадзор: онлайн-торговля в ЯНАО растет рекордными темпами

В ЯНАО рынок интернет-продаж растет быстрее, чем в других регионах России. В традиционной рознице жители округа предпочитают покупку продуктов и крупногабаритных или премиальных товаров — стройматериалов, мебели, ювелирных изделий.

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