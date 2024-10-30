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Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и привел в пример Россию

Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и привел в пример Россию

Экс-президент не оценил приоритеты действующих властей: для них в приоритете далеко не армия и оборона.

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