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В сети обсуждают 4 девушек — двойников BTS: «Они — копия Шуги, Чонгука, RM и Ви!»

В сети обсуждают 4 девушек — двойников BTS: «Они — копия Шуги, Чонгука, RM и Ви!»

Привет, АРМИ! Давненько у нас не было интересных материалов о двойниках наших любимых звезд BTS! А ведь, если задуматься, очень большое количество людей хочет им подражать! В сети есть десятки парней, которые пытаются следовать всем тенденциям моды звезд, одеваются так, как одеваются BTS, красятся в их стиле и даже носят их прически! Но знали ли вы, что в мире есть 4 девушки, которых считают двойниками BTS? Звучит интригующе, не так ли? Тогда давайте познакомимся с ними.

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