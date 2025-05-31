Политика как он...
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Политика как она есть

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МЖД: мост в Брянской области обрушился из-за незаконного вмешательства

МЖД: мост в Брянской области обрушился из-за незаконного вмешательства

Московская железная дорога (МЖД) заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

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