«Чего их бояться?»: пять мифов о «безобидных» мигрантах

Андрей Павлов

Мигранты конечно мерзость, но еще бОльшая мерзость чиновники, их крышующие, а самая большая мерзость верхние чиновники, опекающие крышующих, та же дума. Вот чем они руководствовались, отклоняя закон о запрете продажи оружия мигрантам? Через короткое время мигранты будут массово вооружены, а у нас таких будут единицы. Что диаспорам стоит собрать/купить необходимую для приобретения оружия кучу справок? И что скажет Гарант через несколько лет о приоритете интересов коренного населения над интересами пришлых? Какой уж тут приоритет, если перед тобой, безоружным, стоит вооруженный урюк? Ау, Гарант, ты тоже одобряешь продажу оружия понаехавшим? Наверно одобряешь, раз родное ЕДРО не осадил.