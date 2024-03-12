Пока с самых высоких трибун звучат призывы не бояться мигрантов, криминальные сводки продолжают пополняться далеко не единичными случаями нарушения закона со стороны приезжих.
«Чего их бояться?»: пять мифов о «безобидных» мигрантах
Комментарии
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Андрей Павлов
Мигранты конечно мерзость, но еще бОльшая мерзость чиновники, их крышующие, а самая большая мерзость верхние чиновники, опекающие крышующих, та же дума. Вот чем они руководствовались, отклоняя закон о запрете продажи оружия мигрантам? Через короткое время мигранты будут массово вооружены, а у нас таких будут единицы. Что диаспорам стоит собрать/купить необходимую для приобретения оружия кучу справок? И что скажет Гарант через несколько лет о приоритете интересов коренного населения над интересами пришлых? Какой уж тут приоритет, если перед тобой, безоружным, стоит вооруженный урюк? Ау, Гарант, ты тоже одобряешь продажу оружия понаехавшим? Наверно одобряешь, раз родное ЕДРО не осадил.
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5 час.
Дмитрий Бакланов
Величайший миф в том, что работающие мигранты совершают все эти преступления и их отмазывает диаспора. Работающему мигранту просто некогда тусоваться в банде. И диаспора его никак не защищает. Преступления совершают неработающие мигранты, приехавшие сюда делать бабло, а не работать. Они и диаспорой поддерживаются за долю малую.
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4 час.
Александр Павлов
Вот поэтому я и писал в госдуму с предложением выделять квоту не на всю страну, а для каждого нанимателя в отдельности, который должен был бы отвечать за каждого, чтобы не было свободно болтающихся безработных.
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3 час.
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