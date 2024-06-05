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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава FFF о Мбаппе на Олимпиаде: «Перес намекнул, что вопрос открыт. Окончательная заявка будет 3 июля – хотим собрать лучшую команду»

Мбаппе не вошел в расширенный состав сборной Франции на Олимпиаду в Париже. Сообщалось, что «Реал», объявивший о трансфере Килиана в понедельник, выступает против участия в Олимпиаде своих игроков.

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