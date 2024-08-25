Москвичам предлагают удобный способ избавиться от ненужного мусора

Жители Москвы могут быстро и удобно избавиться от ненужных вещей, в том числе от старых железных дверей, благодаря сервису по экологической переработке и вторичному использованию материалов.
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