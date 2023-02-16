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Уоллес: украинские военные ведут бой русским или советским способом, их приходится обучать натовскому или западному образцу

Уоллес: украинские военные ведут бой русским или советским способом, их приходится обучать натовскому или западному образцу

Украинские военные используют боеприпасы по-советски, т.е. неэкономно, в Великобритании во время обучения бойцов ВСУ им объясняют принятые в странах – членах НАТО стандарты расходования снарядов.

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