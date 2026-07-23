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Новости Тамбова

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В Тамбовской области пройдет профилактическое мероприятие "Мотоциклист"

В Тамбовской области пройдет профилактическое мероприятие "Мотоциклист"

С 24 по 26 июля в Тамбовской области пройдет профилактическое мероприятие "Мотоциклист". Оно направлено на повышение безопасности дорожного движения, а также профилактику правонарушений и дорожно-транспортного травматизма среди водителей мототранспорта.

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