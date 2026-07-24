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Мировое обозрение

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Скрытые запасы фосфора в грунтовых водах — неучтенный фактор меняет подход к удобрениям

Скрытые запасы фосфора в грунтовых водах — неучтенный фактор меняет подход к удобрениям

Фермеры годами скупали фосфорные удобрения, не подозревая, что буквально качают их из-под земли. Новое исследование скважин в Небраске (США) переворачивает представление гидрологов: подземные воды содержат фосфора куда больше, чем считалось.

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