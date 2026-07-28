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Царьград

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Академик РАН указал на риск рака из-за вейпов и воспалений

Академик РАН указал на риск рака из-за вейпов и воспалений

Академик Игорь Решетов из Сеченовского университета рассказал о важности лечения хронического тонзиллита, полипов в носу и воспаления десен для профилактики рака, предупредив также об опасности вейпов и электронных сигарет.

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