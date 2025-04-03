Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту возможного нарушения жилищных прав участника СВО в Забайкальском крае

В социальных медиа сообщается, что в Чите местная администрация сократила ранее установленный срок подачи заявления на льготную аренду квартиры, из-за чего участник СВО не смог своевременно обратиться с соответствующим заявление.
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