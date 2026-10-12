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ИА Реалист

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Акции «Яндекса» обвалились на 8%

Акции «Яндекса» обвалились на 8%

МОСКВА (ИА Реалист). Акции «Яндекса» за два дня потеряли почти 8% стоимости после серии атак БПЛА на дата-центры компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях.

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