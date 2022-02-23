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Суд взыскал 3 млн рублей с организаторов митинга в Новосибирске за работу полицейских

Суд взыскал 3 млн рублей с организаторов митинга в Новосибирске за работу полицейских

Новосибирск, 23 февраля. Октябрьский районный суд города Новосибирска взыскал солидарно с блогера Тимура Ханова и муниципального депутата Антона Картавина больше 3 млн рублей компенсации за работу силовиков на незаконном митинге зимой 2021 года.

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