Суд взыскал 3 млн рублей с организаторов митинга в Новосибирске за работу полицейских

Новосибирск, 23 февраля. Октябрьский районный суд города Новосибирска взыскал солидарно с блогера Тимура Ханова и муниципального депутата Антона Картавина больше 3 млн рублей компенсации за работу силовиков на незаконном митинге зимой 2021 года.