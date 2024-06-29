Молдавия хочет ввести визовый режим с Россией до выборов

РИА Новости/Мирослав Ротарь Власти Молдавии планируют ввести визовый режим для граждан РФ до президентских выборов в стране, которые пройдут 20 октября 2024 года, сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", ссылаясь не местные СМИ.