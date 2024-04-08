«Самодостаточный город»: Маск спрогнозировал сроки колонизации Марса

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, каким он видит процесс колонизации Марса. Во время большой презентации на базе SpaceX бизнесмен сообщил, что для этого ему понадобится миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые можно будет за 20 лет.
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